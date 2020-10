Il brutto episodio ieri in serata alle 21 in zona Ippocastano Como. La vittima è una donna residente in città, il pritagonista un 31enne nigeriano, arrestato dalla polizia della questura cittadina e accusato di violenza sessuale. A dare l’allarme un passante che ha assistito alla scena. I poliziotti hanno individuato la donna, spaventata e scossa e hanno subito bloccato un uomo con una felpa con un colore scuro che corrispondeva alla descrizione del presunto aggressore.

La vittima ha poi spiegato che poco prima, mentre andava a fare la spesa al Carrefour in viale Giulio Cesare, ha comprato un panino da regalare a lui che aveva notato fuori. All’uscita, ha consegnato il cibo all’uomo che poi l’avrebbe seguita e, in viale Aldo Moro, l’avrebbe bloccata e spinta contro una recinzione per abusare di lei. La donna non è riuscita a liberarsi e scappare fino all’arrivo della polizia.

E’ stata accompagnata al Sant’Anna, ha una prognosi di 15 giorni. L’uomo è un nigeriano di 31 anni, senza fissa dimora, irregolare e già denunciato per percosse. Ex richiedente asilo, avrebbe già ricevuto quattro ordini di espulsione mai eseguiti. E’ in carcere con le accuse di violenza sessuale.