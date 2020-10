Dopo “i coccodrilli” Enaiat si rimette in viaggio.”Storia di un figlio”, il libro di Fabio Geda oggi a Parolario

Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari – bestseller da oltre 600mila copie vendute in Italia dove è stato letto nelle scuole e ne sono stati tratti diversi spettacoli teatrali, ma amato e letto in tutto il mondo (tradotto in 28 paesi), per la sua universalità – termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall’Afghanistan l’ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla “guerra al terrore” iniziata nel 2001? E com’è cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020?

Nel libro Storia di un figlio – andata e ritorno che questa sera alle 20.30 concluderà le presentazioni odierne di Parolario, gli autori Fabio Geda e Enaiatollah Akbari in diretta streaming sul profilo facebook di Parolario, risponderanno a queste legittime domande che i lettori di Nel mare ci sono i coccodrilli si sono posti dopo aver partecipato emotivamente al viaggio di Enait attraverso il Medio Oriente e l’Europa.

E’ ancora Enaiat a raccontare i fatti a Fabio, ora che non è più un bambino ci accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l’amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell’incontro con Fazila. Con straordinaria leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si mescola all’ingenua commozione di chi sopravvive. Una sto- ria vera, che ci ricorda come su tutto vinca la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze.ù