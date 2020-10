I casi del PM Ferretti a Parolario. Intervista a Vittorio Nessi autore di “Non sono io”

L’ultimo week end di Parolario si tinge anche di noir con il libro di Vittorio Nessi “Non sono io”. In diretta streaming sul profilo di Villa Bernasconi l’ex pubblico ministero comasco, ora scrittore a tempo pieno, dialogherà alle 10.30 con il giornalista Mauro Migliavada.

E un pubblico ministero è anche il protagonista delle storie noir di Nessi, Bruno Ferretti, questo il nome del magistrato, che avrà tre casi da risolvere. Tre legal thriller che affondano le loro radici nella realtà. Il primo vede implicato uno stupratore seriale che viene fermato a Torino e poi arrestato dopo il confronto all’americana con le vittime. Ma la presenza di un sosia e un alibi di ferro fanno saltare il banco. Il nuovo indagato viene di nuovo riconosciuto dalle vittime e messo in cella. Il pubblico ministero è pronto a procedere, ma un nuovo inaudito colpo di scena rovescia la situazione: una storia vera, un pubblico ministero disorientato, mentre la città assisteva incredula a ciò che era al limite dell’assurdo. Il secondo caso rende visibile al lettore la difficile strada del processo indiziario. All’origine c’è la scomparsa nel nulla di un lavoratore di colore, operaio dell’azienda che lo ha licenziato quel giorno stesso. La vicenda sembra chiusa, ma il pubblico ministero Bruno Ferretti vuole vederci chiaro, e in una seduta fiume, torrida e inesorabile, innalza un edificio processuale ai limiti dell’umano, per ottenere giustizia. Nel terzo caso, un uomo viene fermato dai carabinieri per una banale infrazione automobilistica. Sta per essere rilasciato senza gravi conseguenze quando confessa spontaneamente numerosi omicidi commessi per finanziare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Perché lo ha fatto? Ferretti è di nuovo di fronte a un enigma umano, oltre che processuale.

Abbiamo incontrato Vittorio Nessi alla vigilia della sua presentazione per Parolario