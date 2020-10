Incontrare una mattina al bar – dall’amico Carlo Vago in via Borsieri a Como – chi ha avuto (ingiustamente) l’appellativo di difensore tra i più cattivi di sempre. Claudio Gentile parla al bancone del bar e poi seduto al tavolino. Parla e ricorda che oggi è il giorno di chi lo ha fatto impazzire sul terreno di gioco. Barcellona, estate 1982, lui con i baffi a curare Diego Armando Maradona. E proprio oggi il “Pibe de Oro” taglia il traguardo dei 60 anni. La chiacchierata con il difensore mundial è uno spasso. Tra aneddoti e ricordi di quei giorni prepartita. Quando l’allora Ct Bearzot gli ha com unicato che toccava a lui prendersi cura di Maradona. Inizialmente ha detto di si, poi ha iniziato a perdere il sonno…

Ecco il suo racconto nel video allegato.