Conversescion 30 ottobre – Laura Bianchi e Carlo Massarini

Con grande piacere oggi abbiamo ospitato a Conversescion Mr.Fantasy Carlo Massarini e la sua storia in radio, televisione, giornali e ora web, è tutta scritta alla voce “innovatore”. Laura Bianchi ci ha fatto questo grande regalo anche in occasione dei 20anni della rivista di musica e cultura Mescalina di cui Laura è una delle redattrici nonchè ideatrice dell’iniziativa celebrativa di questo doppio decennio della rivista. Da Manchester è con noi Riccardo Ali che sta frequesntando l’università della città inglese in un doppio percorso di laurea, matematica e informatica. Infine, ma non ultimo, riaprimo oggi Il Posto della Viola, il nostro appuntamento del venerdì con Viola Nocenzi

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-30102020/