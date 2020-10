Taglio del nastro per il supermercato Lidl in via Cecilio

Ha aperto oggi in via Cecilio, zona Rebbio, un nuovo supermercato Lidl nell’area un tempo occupata dall’azienda chimica Mesa. Il nuovo Lidl di Como ha dato occupazione a 22 nuovi assunti, è stato inaugurato dall’Assessore al Commercio e Urbanistica Marco Butti. La nuova struttura è stata realizzata con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: classe energetica A+, ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e impianto fotovoltaico da 155 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita Lidl di Como si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita, vengono forniti, se lo desiderano, guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.