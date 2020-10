Una valanga di domande per il presidente di Asf Guido Martinelli, stamane in diretta da noi dopo le polemiche di questi giorni sui tagli di alcune corse del servizio pubblico in concomitanza con l’inizio della didattica a distanza di tanti studenti delle superiori. Una linea diretta (video allegato l’intera puntata odierna) nella quale non sono mancati spunti di riflessione e segnalazioni dei nostri attenti lettori.

Foto 3 di 3





Da Asf anche la conferma e le modalità dei rimborsi per gli abbonamenti non usufruiti in pieno lockdown (dettagli nel video sempre, ma anche sulla pagina ufficiale Asf https://www.asfautolinee.it/it/orari-rete-extraurbana).

Ultimi giorni per poter presentare la documentazione necessaria per avere il rimborso o il voucher equivalente. Possibilità anche di cedere il proprio abbonamento ad un congiunto o amico.