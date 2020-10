Il Focus sulla sanità regionale in piena fase due del Covid. La necessaria riforma, i complessi problemi che la riguardano tra cui liste di attesa per gli esami e case di riposo, i pazienti alle prese con tanti disagi per i ricoveri nei vari ospedali. E’ il consigliere regionale Angelo Orsenigo a lanciare – da stasera alle 20,30 – sulla sua pagina Facebook e quella del Pd regionale una serie di incontri per fare il punto della situazione. Grandi ospiti (video allegato per il dettaglio) per la prima serata cui seguiranno altri incontri sempre via web.

Da oggi al 2 dicembre un appuntamento alla settimana per discutere, analizzare le problematiche e cercare anche le soluzioni. Ovviamente il sistemo regionale,. in queste settimane, è sotto pressione per la seconda ondata del Covid con aumento di ricoveri e pazienti in difficoltà.