#donalapoltrona è il nome della nuova iniziativa creata da MondoVisione, la cooperativa sociale che gestisce il Teatro San Teodoro di Cantù, per sostenere l’importante funzione culturale ed educativa ricoperta dal teatro nella società canturica e non solo. A seguito del nuovo Dpcm il San Teodoro, come il resto del mondo dello spettacolo, si è dovuto fermare nuovamente ripiombando così in una profonda incertezza. Come afferma Marco De Marco, presidente della cooperativa: “L’emergenza attualmente non è più solo sanitaria ma colpisce tutti noi da un punto di vista sociale e relazionale. Siamo quindi convinti dell’importanza di continuare a fare cultura. Per noi far cultura vuol dire coltivare esperienze di aggregazione, possibilità di inclusione e partecipazione sociale, sviluppo e generatività del territorio. Il “campo di battaglia” ormai è tutta la comunità: educare, dare un sorriso, formare la cittadinanza a comportamenti responsabili e attenti verso di sé e gli altri, sta divenendo sempre più importante, se non la priorità. Il teatro e la cultura hanno questa funzione ed è compito di tutti permettere che quest’esperienze continuino”. Concetto rincarato da imprenditori e rappresentanti delle istituzioni radunati oggi per una “Colazione a teatro” in modalità online.

Tra gli intervenuti: il sindaco di Cantù, Alice Galbiati che ha affermato “la cultura deve essere volano per tutta la comunità canturina e per questo è importante il coinvolgimento di tutto il tessuto imprenditoriale”

Foto 2 di 2



Il Teatro San Teodoro per continuare a vivere e svolgere le varie attività che vanno dagli spettacoli alle scuole e corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, è divenuto necessario il coinvolgimento e l’aiuto di tutti. Per questo è stata lanciata la campagna #donalapoltrona – https://www.teatrosanteodoro.it/donalapoltrona/ – dove cittadini, aziende, mecenati potranno “adottare” una poltrona della platea del Teatro San Teodoro, che sarà a loro nominata con un’apposita targhetta. Inoltre attraverso la donazione sarà permesso a bambini segnalati dai servizi sociali o di una classe della provincia di sedersi sulla “vostra” poltrona per godere di uno spettacolo o a diverse famiglie con difficoltà economiche di vivere un’esperienza diversa e godere della magia del teatro.

Tutte le informazioni su come donare e avere la “vostra” poltrona su:

https://www.teatrosanteodoro.it/donalapoltrona/

La cultura è di tutti, la cultura è per tutti, costruiamo insieme il Teatro San Teodoro!