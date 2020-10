Il Decreto Ristori – Dl del 28 ottobre 2020 n. 137 , contenentein particolare, misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal, è statoed entra in vigore da oggi 29 ottobre (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.