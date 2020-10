Conversescion 29 ottobre – Stefano Lamon

Oggi c’è Viviana Dalla Pria a condurre Conversescion, molti gli spunti in trasmissione a partire da Edoardo Ceriani, caporedatore del quotidiano La Provincia di Como e presidente del Panathlon Club di Como. Molte le iniziative in corso e nel prossimo futuro del sodalizio internazionale che si propone di diffondere la concezione dello sport ispirato all’etica, alla solidarietà ed al fair play. Altro ospite che ci permette di parlare di iniziative di valore è Michele Senici, collegato da Nairobi dove si trova per l’apertura di una nuova scuola del progetto Still I Rise, un’organizzazione indipendente nata per offrire istruzione, protezione e dignità agli ultimi tra gli ultimi aprendo scuole di livello internazionale per i bambini profughi e svantaggiati del mondo. Ad accompagnarci per questa Conversescion parlando di scuola e di musica è Stefano Lamon, docente, musicologo e giornalista.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-29102020/