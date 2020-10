La comunicazione ufficiale è arrivata dal sindaco Angelo Barindelli e poi anche dai vertici della Residenza per anziani Greco-De Vecchi: uno dei focolai più estesi di Covid – anche se sotto controllo al momento – si verifica proprio nella struttura del centro lago. Pochi gli operatori contagiati, la maggior parte sono degenti. 26 persone in tutto come conferma il sindaco. A loro si aggiungono parenti e familiari che sono in isolamento: in tutto 42, una decina di altri casi da accertare in queste ore.

Foto 3 di 3





La situazione, insomma, non delle più facili da gestire anche se, dalle comunicazioni ufficiali, emerge che nessuno dei contagi ha sintomi particolarmente gravi da Coronavirus. Praticamente tutti senza sintomi. Di tutto il territorio comasco questo è uno dei focolai maggiori in questi giorni.