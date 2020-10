Fioccano le proteste in queste ore dopo l’annuncio (vedi precedente lancio qui sotto) https://www.ciaocomo.it/2020/10/27/asf-ridotte-alcune-corse-delle-linee-urbane-1-6-e-11/203518/

del taglio di alcune corse delle linee urbane in questi giorni dopo la decisione di molte scuole superiori cittadine di fare la Didattica a distanza con i loro alunni. Da qui reazioni e proteste che riportiamo di seguito

Foto 4 di 4







Asf Autolinee (Ariva, Spt-holding, Ferrovie nord) ha da ieri unilateralmente e senza preavviso sospeso diverse corse cosiddette scolastiche.

Tale decisione è uno schiaffo ai cittadini, irride ogni politica seria di sostegno del trasporto pubblico, ignora una domanda che in quegli orari resta altissima, muove in direzione opposta all’esigenza di garantire il massimo distanziamento dei viaggiatori e finge di non sapere che gli abbonamenti studenteschi sono pagati per tutto il mese di ottobre.

Vale la pena di ricordare che Asf Autolinee è società che, anche grazie a contributi pubblici, ha un attivo di diversi milioni e distribuisce dividendi ai soci (pubblici e privati) con minimi reinvestimenti o miglioranenti del servizio.

Con indecente furbizia le comunicazioni e la replica alle proteste non sono a firma del Presidente dell’azienda di trasporto ma sono affidate al direttore di esercizio di Asf Autolinee.

Luca Venneri Portavoce Civitas comune Como

Fabio Aleotti, capogruppo del MoVimento 5 Stelle a Como (qui di seguito la sua nota)

“E’ un grave errore tagliare le corse dei trasporti pubblici: rischiamo un aumento del numero dei contagiati come è avvenuto a Milano e Monza Brianza”.

Sulla decisione annunciata da Asf Autolinee di sospendere alcuni autobus interverrà questa sera in Consiglio Comunale Fabio Aleotti, capogruppo del MoVimento 5 Stelle a Como.

“La curva epidemiologica è preoccupante e i mezzi pubblici sono tra i principali vettori di circolazione del virus. In questa fase estremamente delicata per tutto il paese, Asf Autolinee dovrebbe accantonare logiche meramente economiche e pensare alla salute dei cittadini”.

“Negli ultimi due anni Asf autolinee ha accumulato utili per 10 milioni di euro e ha distribuito 5 milioni di euro ai soci pubblici attraversato la partecipata Spt Holding. Quindi ha dimostrato di essere una società in salute che può permettersi di mantenere il numero di corse inalterate per un periodo limitato di tempo. Una scelta dettata dal buonsenso ma soprattutto da ragioni sanitarie”, aggiunge Aleotti.

“Ci saremmo aspettati che Asf Autolinee incrementasse il numero delle corse dopo l’estate con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche per diluire i passeggeri su diversi autobus e contenere i rischi di una rapida diffusione dell’epidemia. E invece ora si vuole fare esattamente il contrario”.

“Il rischio concreto – conclude Fabio Aleotti – è che la riduzione delle corse possa contribuire a creare pericolosi assembramenti come è accaduto nelle province di Milano e di Monza Brianza dove l’incremento dei casi di positività al Coronavirus è coinciso con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche”.





Asf Autolinee è società a maggioranza Pubblica e il suo Presidente, Guido Martinelli, espresso da Spt Holding, società controllata dal comune di COMO, è uomo della Lega, vicinissimo a Salvini e indicato dal sindaco Landriscina. Denunciamo con fermezza che si è trattato di una decisione che ha precise responsabilità politiche delle quali chiediamo conto.

E così, investito dalle polemiche, è lo stesso Martinelli a decidere di spiegare la situazione. Ha già annunciato la sua presenza in diretta radio e Facebook nel programma CiaoComo di mattina di domani: dalle 8,15 la linea diretta per cercare di spiegare la situazione e le prospettive in vista delle prossime settimane.