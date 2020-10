Vince il Como in trasferta: Juventus Under 23 – Como 1 – 2!!!

Torna alla vittoria il Como con una buona prova contro la Juventus Under 23, i ragazzi di mister Banchini reagiscono con una buona prova alla sconfitta con la Giana e si lanciano al secondo posto in classifica. Una partita ricca di emozioni in particolare nel secondo tempo e di sofferenza negli ultimi 15′ per gli azzurri dopo che i padroni di casa hanno accorciato le distanze. Arrigoni e Gatto i marcatori per il Como, bella prestazione di tutta la squadra che ha messo grinta e determinazione nel raggiungere la vittoria.

93′ ammonito Terrani

91′ ancora una bella uscita aerea di Facchin…..bianconeri sempre in pressing e Como chiuso a difendere

90′ ci saranno ancora 4′ di recupero da giocare

43′ ancora Facchin sicuro in presa alta……DAI COMOOOOOOO

41′ esce Gabrielloni entra Celeghin per cercare di chiudere gli spazi

40′ tutto raccolto nella propria metacampo il Como con i padroni di casa in forcing

37′ bella uscita in presa alta di Facchin…….NON MOLLIAMO….VINCEREEEEEEE

35′ ci siamo complicati la vita….ora sono i bianconeri ad avere ritrovato coraggio e spingono alla ricerca del pari

32′ GOL JUVENTUS Marques accorcia le distanze con un improvviso tiro dal limite

30′ bene il Como in vantaggio due reti……dentro Agyakwa per Gatto

23′ nel Como entra Walker per Ferrari

20′ calcio di punizione dal limite di Ranocchia….palla alta

15′ giocano in scioltezza i lariani in questa fase e continuano a creare in avanti….VINCEREEEEEEEE

12′ GGGGOLLLLLLLL COMOOOOOOOOO GATTO in contropiede riceve una palla lunga di Terrani e fila via sulla fascia sinistra, entra in area e mette un preciso rasoterra in diagonale nel sacco, terza rete stagionale per l’attaccante comasco

11′ bella iniziativa nata da calcio d’angolo, palla di Gatto a Terrani che mette in mezzo e sul primo palo va al colpo di testa Toninelli …..a lato

10′ Como che spinge con Gatto e palla in angolo

5′ azzurri molto grintosi in questa ripresa

2′ cerca la girata Ferrari si oppone respingendo la difesa bianconera

SECONDO TEMPO

Como che va al riposo in vantaggio di una rete grazie al gol di Arrigoni, parte bene la Juventus ma gli azzurri entrano in partita dopo 15′ e cominciano ad affacciarsi in avanti. Uno lampo di questa prima frazione di gioco il gol di Arrigoni

32′ ancora Como con Gabrielloni che, lanciato in contropiede da Ferrari, conclude con un tiro che va a lato

28′ GGGGOLLLLL COMOOOOOOO ARRIGONI che spedisce un micidiale diagonale dal vertice destro dell’area e trafigge il portiere bianconero

22′ finisce a terra in area Ferrari dopo un contatto con un avversario su cross dalla destra, chiedono il rigore gli azzurri ma l’arbitro lascia andare avanti

16′ l’avvio è stato della Juve che ha cercato di mettere in difficoltà gli azzurri pur senza creare particolari pericoli alla difesa lariana, ora i ragazzi di mister Banchini stanno cercando di guadagnare metri e si sono affacciati un paio di volte in avanti

15′ conclusione alta di Gatto dal limite dell’area bianconera

12′ bella azione personale di Gatto che salta un paio di avversari ma, al momento di entrare in area, perde palla

6′ lancio lungo in fascia di Toninelli per Terrani che non riesce a mettere in mezzo

5′ al tiro Tongya….palla alta, ha iniziato in avanti la formazione bianconera

La Formazione:Facchin, Bovolon, Crescenzi, Toninelli, Iovine, Terrani, Bellemo, Arrigoni, Gatto, Gabrielloni, Ferrari

Azzurri in campo questa sera, gara posticipata alle 20 per la positività al test Covid di alcuni componenti dello staff ed un calciatore. Si gioca allo stadio Moccagatta di Alessandria.