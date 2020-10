Si è conclusa un’estate che ha portato alla riscoperta di un’Italia meno nota e dei suoi tanti tesori nascosti, in cui i borghi – autentiche eccellenze del territorio che si distinguono per la loro dimensione umana, il calore e l’accoglienza – hanno registrato risultati formidabili in termini di flussi turistici.

L’indagine del Centro Studi del Touring Club Italiano conferma un bilancio positivo per le località minori dell’entroterra, i flussi di turisti che hanno scelto queste piccole gemme sono aumentati rispetto all’anno scorso e i borghi premiati da Bandiera Arancione registrano entrate più alte in confronto all’anno precedente. Un risultato eccezionale, soprattutto in questa estate, caratterizzata dall’incertezza e dalla crisi generale del turismo italiano e mondiale.

Foto 3 di 3





La valorizzazione dei borghi e delle mete dell’entroterra è tra i principali obiettivi del Touring Club Italiano che trova, nella situazione attuale, una spinta per rilanciare un approccio al viaggio attento e consapevole.

Per questo l’associazione non profit, che da 126 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, oggi rinnova questo impegno e inaugura la “Stagione dei Borghi”, per mantenere accesi i riflettori su quei centri già apprezzati nella stagione estiva, affinché, proprio ora rivelino tutto il loro splendore.

Il lancio della campagna di promozione digitale invita a scoprire il fascino dei borghi Bandiera Arancione anche nelle giornate più fresche e più corte, ma ricche di sapori, tradizioni e una natura dai colori unici.

Il sito benvenuto.bandierearancioni.it, che si tingerà di colori prima autunnali e poi invernali, offre infatti, suggerimenti di passeggiate, per godere ad esempio lo spettacolo del foliage nei dintorni di Santo Stefano d’Aveto in provincia di Genova o a Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Si troveranno inoltre consigli per gustare prodotti tipici di stagione come il tartufo bianco di Moncalvo, nell’astigiano, il fasulin dell’öc in modalità ”drive-in” a Pizzighettone nel cremonese, o assistere alla raccolta dello zafferano di montagna a Rocca Pietore, tra le Dolomiti bellunesi…

Tutte esperienze uniche, per vivere la bellezza in totale sicurezza.

Ad aggiudicarsi la Bandiera Arancione nel nostro territorio è Bellano. Questa località lariana, immersa in un contesto naturalistico di grande bellezza è caratterizzata da un piccolo centro storico e da un gran numero di risorse naturalistiche: da non perdere è l’Orrido, una gola naturale creta milioni di anni fa dal torrente Pioverna. Mentre tra i sentieri che permettono di andare alla scoperta dell’entroterra del Comune c’è il Sentiero del Viandante che offre una piacevole passeggiata panoramica, non da meno sono le due chiese si S. Marta e dei Santi Nazzaro e Celso che merito una veloce visita.

Per scoprire come organizzare al meglio un weekend in Italia, sostenendo i piccoli borghi:

benvenuto.bandierearancioni.it