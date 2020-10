Conversescion 28 ottobre – Francesca Guido

Una bella Conversescion con l’amica Francesca Guido, giornalista del quotidiano La Provincia di Como e non solo. Francesca, come molte donne, fa molto lavoro agile (o smart working che dir si voglia) e in casa occorre essere sempre a posto per i video meeting, ma allo steso tempo comode, ecco la linea di capi studiata apposta da Alba Romano in sartoria artigianale. Alba li racconta a Conversescion. Un giovanissimo ospite è DISVSTRO, nome d’arte di Giacomo Perona, con tanta voglia di cantare quel che ha dentro, qui ci presenta il suo ultimo singolo “Comete”.

Torna Bernardino Casadei con la rubrica “IL DONO” in collaborazione con il master Promotori del Dono dell’Università dell’Insubria. Oggi ospite la professoressa Giulia Tiberi

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-28102020/