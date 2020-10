Si intitola “Il Predestinato 2 – Il grande risveglio” ed è stato presentato online e non dal vivo a causa di quella stessa pandemia che, tra le pagine del romanzo, il protagonista Alex Anderson proverà a scongiurare. E’ il settimo libro di Alessandro Nardone che torna a calarsi nei panni del suo alias, quell’Alex Anderson giovane e rampante politico californiano che nel 2016 si candidò a sorpresa alla Casa Bianca riuscendo a crearsi una base di consenso finchè i media non smascherarono il fake creato ad arte da Nardone. Per otto mesi il candidato inesistente Alex Anderson ha tenuto nella corsa alla presidenza pur essendo il protagonista nato dalla penna si Alessandro che ha voluto dimostrare una falla nell’informazione e diventando poi un caso mediatico.

A distanza di quattro anni Alex Anderson si ricandida come da copione, ovvero a cavallo tra la fiction e la realtà. Nella fiction del romanzo “Il Predestinato 2 – Il grande risveglio” Alex corre contro il tempo per sconfiggere il virus, arma del folle disegno della Cina comunista, e i suoi alleati sono personaggi come Donald Trump, Steve Bannon, Xi Jinping con, sullo sfondo, il presunto “estabilshment” che manipola l’opinione pubblica così come le decisioni che contano. Anderson riusciranno a scongiurare la pandemia? Vincerà l’Occidente capitanato dagli Stati Uniti oppure il regime sanguinario guidato dal Partito comunista cinese? Aprite gli occhi, il grande risveglio è appena cominciato.

Il romanzo “Il Predestinato 2 – Il grande risveglio” di Alessandro Nardone, edizioni Youcanprint, è disponibile su tutte le piattaforme in formato cartaceo e digitale

Alessandro Nardone, comasco è Ceo & Founder di Orwell, consulente di marketing digitale e docente allo IED di Milano e alla IATH Academy. Nardone collabora con diversi media ed è autore di 7 libri: Ti odio da morire (2008), La destra che vorrei (2011), Il Predestinato (2014), The Predestined (2015), Yes Web Can (2016), Io, Alex e Trump (2016), Trump, Alex and me (2017), Orwell (2018) e Il Predestinato 2 – Il grande risveglio.

Per promuovere la versione inglese de “Il Predestinato” ha inventato la sua finta candidatura alle primarie repubblicane sotto le mentite spoglie del protagonista del romanzo, il giovane Congressman Alex Anderson. Una case history di cui si sono occupati giornali e televisioni di mezzo mondo. Ha seguito come inviato di Vanity Fair la Convention Repubblicana di Cleveland, le elezioni da New York e Philadelphia e l’insediamento di Trump a Washington.