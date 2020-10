Gli organizzatori che chiedono il rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso delle mascherine. Pochi minuti prima della manifestazione convocata in piazza Verdi, davanti al Sociale, per fare sentire anche la voce dei commercianti, dei negozianti e delle partite iva di Como. Qui la nostra prima presa diretta della serata.

Foto 4 di 4







Sopra il momento clou della manifestazione di ieri sera in centro città. A parlare alcuni dei commercianti della città tra rabbia ed esasperazione per una situazione – conseguenza dell’aumento dei contagi per il coronavirus – che sta causando conseguenze economiche serie per migliaia di famiglie.

E qui sotto la terza fase della nostra presa diretta di questa sera: alcuni dei partecipanti hanno deciso di andare a piedi fino in piazza Volta dove hanno inscenato una nuova protesta. Ecco la diretta qui sotto.