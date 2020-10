È un vero e proprio disastro, quello che si sono trovati davanti la presidente e i volontari della sezione Auser di Camerlata al loro ingresso al Centro Civico. A causa delle intense piogge di ieri, infatti, la struttura ha subìto grossi danni strutturali, con cedimento del controsoffitto e allagamento dei locali.

«Abbiamo avvertito il Comune – ha spiegato la presidente della sezione Auser di Camerlata Donatella Locatelli – e stiamo aspettando che i tecnici escano a fare un sopralluogo, ma non è la prima volta che succede un disastro del genere. L’anno scorso ci hanno trasferito in un altro posto perché dovevano fare dei lavori di ristrutturazione, siamo rientrati a gennaio versando una caparra di 500 euro e ci hanno rassicurato sul fatto che fosse tutto a posto. In questi mesi, in cui i nostri servizi sono stati in parte sospesi e ridotti a causa dell’emergenza sanitaria, questa è la seconda volta che ci troviamo l’acqua che scende dal soffitto e allaga tutto, e per fortuna senza conseguenze sulle persone. La prima volta anche parte della nostra strumentazione è stata danneggiata, abbiamo dovuto comprare un pc nuovo perché l’altro è stato rovinato dall’acqua».

«Non possiamo andare avanti così – ha concluso Donatella – il Comune dovrebbe mettere in sicurezza la il Centro Civico e sistemarlo, dal momento che per stare qui noi paghiamo anche un canone di affitto. Inoltre, sarebbe opportuno che ci aiutasse con le spese che abbiamo sostenuto e dovremo sostenere per sistemare gli arredi rovinati, nella speranza di non dover comprare un altro pc. Nel momento in cui si considera agibile una struttura e si permette alle persone di rientrarvi, sarebbe bene che tutto fosse a posto e sicuro, non rischioso per la salute di coloro che, in questo luogo, presta un servizio gratuito alla popolazione anziana e fragile».