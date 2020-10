L’Ippodromo Snai San Siro festeggia 100 anni

Sono in arrivo due appuntamenti da segnare sul calendario: all’interno delle celebrazioni dei 100 anni dell’unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, Snaitech – proprietaria della struttura – ha infatti dato vita ad alcune iniziative per festeggiare al meglio questo importante anniversario.

Si parte il 16 ottobre con il concerto in streaming di Dardust: pianista italiano tra i più ascoltati al mondo, compositore e produttore d’eccezione, firma di alcune tra le più importanti hit italiane dell’ultimo periodo, l’artista si esibirà con un quintetto d’archi ai piedi del Cavallo di Leonardo. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Ippodromo a partire dalle 19.30 e il contenuto video rimarrà disponibile per la visione in on demand per i 7 giorni successivi alla diretta. Sarà un concerto speciale e suggestivo, durante il quale arte e musica si incontreranno creando un’atmosfera magica ed emozionante: durante l’esibizione saranno svelati in anteprima esclusiva i contenuti della mostra “100 anni di emozioni”, che verrà inaugurata il giorno seguente.

L’esposizione che celebra il primo secolo di storia dell’Ippodromo Snai San Siro sarà infatti aperta al pubblico il 17 ottobre, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. Per il terzo anno di fila, l’Ippodromo Snai San Siro si conferma uno dei gioielli da scoprire inseriti nella lista del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Dopo le migliaia di visitatori accolti nelle precedenti edizioni, l’affascinante impianto liberty situato al centro della città di Milano parteciperà anche quest’anno alle Giornate FAI d’Autunno, aprendo i suoi cancelli nel weekend del 17 e 18 ottobre dalle ore 10 alle ore 18. Un appuntamento molto importante, durante il quale Snaitech ha quindi deciso di inaugurare la mostra “100 anni di emozioni”. L’impianto milanese vanta infatti una lunga e affascinante storia, iniziata esattamente un secolo fa, nel 1920, quando venne inaugurato alla presenza di più di 30.000 persone. Questi aneddoti e tanti altri contenuti inediti saranno al centro della mostra “100 anni di emozioni”, patrocinata dal Comune di Milano e realizzata da Snaitech con la curatela del Professor Stefano della Torre, Docente di restauro al Politecnico di Milano. L’esposizione si compone di 6 pannelli allestiti nell’Area del Cavallo di Leonardo che, attraverso stampe d’epoca, fotografie e testi, illustreranno l’evoluzione storico- architettonica di un luogo unico nel suo genere come l’Ippodromo Snai San Siro. Per garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, le visite si effettueranno in gruppi ristretti con prenotazione online vivamente consigliata su www.giornatefai.it.

Oltre alla mostra, ci saranno molte altre sorprese ad attendere i visitatori: come sempre, infatti, grazie ai volontari del FAI che accompagneranno i visitatori, si potranno scoprire le note bellezze di questo magnifico luogo, dal parco botanico con le 55 specie differenti registrate e cartellinate al Cavallo di Leonardo, una delle più grandi sculture equestri presenti al mondo. Inoltre, per la prima volta i partecipanti all’evento potranno inoltre ammirare i 13 magnifici Cavalli di Design del Leonardo Horse Project, riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo personalizzate da artisti di fama internazionale e collocate all’interno del parco.