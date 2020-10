E’ stata una mattinata da incubo per il traffico, già sempre molto sostenuto in zona Lipomo all’incrocio tra varie strade. Nella zona del rondò di via per Montorfano, infatti, scontro (prima delle 8) tra un camion ed un’auto. A bordo della vettura una donna di 42 anni rimasta sotto choc anche se non ferita. Si sarebbe trattato di un errore di manovra in fase di svolta. Il tir, straniero, ha “stretto” la curva mentre stava arrivando la vettura. Impatto inevitabile contro i new yersey del rondò, la donna in auto sotto choc.

Foto 3 di 3





E’ stata poi “liberata” dai pompieri arrivati in zona. I disagi alla circolazione della zona – come detto già alle prese con traffico notevole – sono stati importanti. In posto anche la polizia locale per regolare il flusso di vetture da tutte le parti. Code per oltre un’ora in direzione di Tavernerio, ma anche in direzione opposta per molti curiosi che hanno rallentato per vedere cosa era successo.