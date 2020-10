Il Teatro Sociale chiude fino al 24 novembre. Informazioni per i possessori dei biglietti

Ieri la Presidente del Teatro Sociale di Como/AsLiCo, Fedora Sorrentino, in seguito alla pubblicazione del nuovo DPCM aveva commentato con costernazione la scelta del presidente del consiglio Conte. Con ramamrico ha annunciato la sospensione degli spettacoli e di tutte le attività del teatro: «Non ci resta che seguire le indicazioni che ci vengono date, non possiamo

fare altro, certi di aver messo in campo fino ad oggi le forze migliori possibili per restituire al mondo un po’ di quella bellezza che oggi sembra un miraggio. Ci rivediamo presto, noi restiamo qui, pronti ad accogliervi non appena possibile»

Il Teatro Sociale di Como sospende la programmazione fino al 24 novembre compreso, in ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre. Gli spettacoli annullati sono:

• Fedra, in programma per mercoledì 28 ottobre

• #2021DestinazioneTauride, 30 ottobre

• Trii d’amore e d’amicizia, 8 novembre

• Short stories. Anton Checov, 8 novembre

• Zaide, 20 e 22 novembre

• Il grande giorno, 24 novembre

La direzione del teatro sociale nel rispetto dei suoi spettatori, degli artisti e dei collaboratori che hanno lavorato alla messa in scena di questi spettacoli cercherà di riprogrammarli in altre date nei prossimi mesi.

Nel frattempo, i biglietti emessi verranno rimborsati. Sarà necessario rivolgersi alla biglietteria ENTRO E NON OLTRE IL 14 NOVEMBRE.

Chi ha acquistato i biglietti in biglietteria dovrà necessariamente riportarli al botteghino per poter ricevere il rimborso.

Chi ha acquistato i biglietti online sul sito www.teatrosocialecomo.it dovrà inviare una mail a biglietteria@teatrosocialecomo.it indicando il numero d’ordine, nome, cognome, indirizzo email con cui si è effettuato l’acquisto e il proprio codice IBAN, per poter ricevere bonifico.

Per qualunque informazione, la biglietteria del Teatro Sociale è aperta il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle 13.00, mentre l’infoline è attivo il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 al numero 031/270170.

Per ogni aggiornamento consultare il sito www.teatrosocialecomo.it e i social media del Teatro