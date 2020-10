Apertura al Sant’Anna di altri 5 posti letto domani in Terapia Intensiva (che arriva così a 15 posti letto) e apertura di 25 posti letto entro venerdì nell’area della Degenza Chirurgica 2. All’ospedale di Cantù è stato aperto ieri nell’area della Week/Day Surgery un reparto dove ricoverare pazienti Covid positivi. Per quanto riguarda la Pediatria di Cantù ha riaperto garantendo la propria attività di consulenza per il Pronto Soccorso Pediatrico mentre per i pazienti che dovessero necessitare di ricovero saranno inviati al Sant’Anna. Per quanto riguarda, infine, la Degenza di transizione di Mariano Comense è in previsione l’apertura altri 7 posti letto. Sono gli ultimi provvedimenti decisi da Asst Lariana a fronte dell’emergenza Coronavirus e che diventeranno operativi entro i prossimi giorni, in modo da garantire l’ulteriore apertura di posti letto.

AGGIORNAMENTO RICOVERI OGGI

Stamattina il totale dei pazienti Covid ricoverati al Sant’Anna era di 149 di cui 10 in Terapia intensiva e 52 ventilati; a Mariano Comense erano 17; a Cantù erano 4; in osservazione al Pronto Soccorso di San Fermo c’erano 15 pazienti, 11 a Cantù.

I POSITIVI DELLE ULTIME ORE: 215 DA NOI

Sono 5.035 i nuovi positivi in Lombardia con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8%.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 29.960, totale complessivo: 2.766.999

i nuovi casi positivi: 5.035 (di cui 260 ‘debolmente positivi’ e 26 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 90.774 (+418), di cui 3.284 dimessi e 87.490 guariti

in terapia intensiva: 271 (+29)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.715 (+256)

i decessi, totale complessivo: 17.310 (+58)

I nuovi casi per provincia: