Conosciamo Dora Markus. Oggi il libro del collettivo di autrici comasche arriva a Parolario

Palorario con coraggio continua in streaming: tutti gli incontri si potranno seguire sulle pagine Facebook della manifestazione e su quelle collegate. Oggi, martedi 27 ottobre, alle 18.30 appuntamento online con il libro: “Pianerottoli alla deriva” New Press Edizioni, una raccolta di racconti delle comasche Simona Bennardo, Marialuisa Barbera, Carla Negretti e Roberta Ganzetti (scrittrici che, per l’occasione, si firmano con lo pseudonimo Dora Markus).

Le autrici, che avevano firmato il libro collettivo “Controdecalogo” nel 2018, sono tornate a incontrarsi per realizzare un nuovo progetto narrativo: una raccolta di racconti, stavolta ambientati in un condominio comasco ma, come sempre accade, ricchi di tematiche e situazioni che riguardano tutti noi. Ora drammatiche, ora ironiche, tenere e crude, semplicemente umane, quattro vicende con quattro epiloghi per raccontare la vita quotidiana, i suoi miracoli, le sue delusioni che ci parlano di speranze inseguite e, talvolta, raggiunte. Altra cosa particolare, le autrici non hanno “firmato” i loro racconti lasciando quindi al pubblico – a chi già le conosce e a chi imparerà a farlo – il piacere di scoprirle attraverso le righe di queste storie.

Abbiamo incontrato Simona Bennardo per qualche anticipazione sull’incontro odierno

Sabrina Sigon