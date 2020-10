La crescita del lago di Como, in queste ore, è stata davvero notevole. La pioggia di ieri – abbondante anche in alto lago e Valtellina – ha fatto aumentare in modo importante il livello dell’acqua. UN centimetro all’ora in media, stamane alle 7 a quota 107 centimetri (a 120 il livello per l’esondazione). E l’aumento prosegue visto che, a paratie aperte, l’ingresso di auto è il doppio rispetto all’uscita: le previsioni sono di un aumento ulteriore per le prossime ore. A mezzogiorno a Como potrebbe essere chiusa una corsia – quella vicina al marciapiede – del lungolago. Stamattina si è reso necessario posizionare delle passerelle per garantire il passaggio dei pedoni dato l’innalzamento del livello del lago in zona Navigazione. In questo momento il lungolago rimane percorribile

Qui la nostra diretta video di questa mattina pochi minuti dopo le 7 dalla zona: detriti ed acqua alta, ma anche forte vento in tutta la zona. Solo tre settimane fa il lago era esondato per le abbondanti precipitazioni in tutto il territorio. Era rimasto sulla strada per diversi giorni.