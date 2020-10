Cari concittadini,

mi preme comunicarvi che a seguito di un tampone effettuato nella giornata di ieri sono risultato positivo al COVID-19.

Sto bene, con pochi sintomi, paragonabili ad un’influenza. Sarò in isolamento per il tutto il tempo necessario a garantire la salvaguardia della salute dei miei cari e di chi mi circonda.

Conto di tornare presto,

Il Sindaco Federico Bassani

Il primo cittadino di Lurago d’Erba lo annuncia con un post sulla pagina Facebook del comune e sulla sua personale. UN annuncio che arriva a poche ore da una analoga comunicazione fatta dal sindaco di Pontelambro (Ettore Pelucchi) e dalla collega di LUrate Caccivio Anna Gargano. Anche in questo caso comunicazione sul gruppo pubblico del paese ed enorme vicinanza al primo cittadino finito in isolamento per tutelare i suoi familiari ed i collaboratori.