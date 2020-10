“Sanchez è arrivato” lo scherzo letterario de Le Sfogliatelle

Torni a casa, controlli la cassetta delle lettere e la trovi: una lettera, di quelle di una volta, chiusa con un timbro di ceralacca. “Sanchez è arrivato”. Associazione Culturale senza scopo di lucro, quella de Le Sfogliatelle è una community di persone appassionate e passionali che leggono, scrivono e condividono idee e pensieri. Ultimo progetto, svelato dopo alcuni mesi di mistero sui social, ecco che “ArrivaSanchez” ci mostra tutta la loro inventiva e voglia di promuovere la letteratura attraverso modelli e idee sempre differenti e originali. La lettera, inviata a tutte le persone che, ricevuta una prima mail, hanno risposto per partecipare all’iniziativa, contiene la spiegazione del mistero e, insieme, la proposta di far parte di un progetto di scrittura molto interessante. Ma ascoltiamo direttamente il racconto che ne fa Alida Paternostro fondatrice, insieme ad Armidina Talisi e Maria Ferro, dell’Associazione e curatrice del bel progetto. Ascoltiamo cosa ci racconta e in che modo, finalmente, “Sanchezèarrivato”.

A cura di Sabrina Sigon