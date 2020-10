In attesa di capire come e con quali uomini riprendere l’attività – dopo la positività di alcuni atleti negli ultimi giorni – la Pallacanestro Cantù (che ieri non è scesa in campo a Treviso d’intesa con la Lega e la società veneta) si gode un momento di grande valore sociale. Lo conferma con un post messo sulla sua pagina Facebook in queste ore. Ecco qui

Inaugurati ieri gli automezzi di emergenza e dei servizi alla persona acquistati dalla Croce Rossa Italiana – Cantù grazie ai contributi ricevuti durante l’emergenza Covid-19, in cui Pallacanestro Cantù e Tutti Insieme Cantù hanno avuto un ruolo significativo

I mezzi sono stati presentati ed inaugurati proprio ieri. Presneti autorità cittadine ed alcuni rappresentanti del club brianzolo di A1 maschile di basket.