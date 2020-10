Come sempre succede alla domenica: calo del numero di tsamponi eseguiti e, dunque, i dati di oggi sono meno preoccupanti rispetto a ieri, con il picco massimo delle persone trovate positive da noi. Una conseguenza inevitabile e da sottolineare per capire che la situazione resta ancora da seguire con attenzione, senza abbassare la guardia. In queste ultime 24 ore sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%; significativo l’incremento delle persone guarite e dimesse che, rispetto a ieri, sono 1.211 in più. Nel comasco i contagi registrati – molti di loro a casa senza ricoveri in ospedale – sono 141. Ieri abbiamo raggiunto la quota-record da inizio pandemia di quasi 400 tamponi positivi.

Foto 3 di 3





I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 21.324, totale complessivo: 2.737.039

i nuovi casi positivi: 3.570 (di cui 124 ‘debolmente positivi’ e 22 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 90.356 (+1.211), di cui 2.930 dimessi e 87.426 guariti

in terapia intensiva: 242 (+11)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.459 (+133)

i decessi, totale complessivo: 17.252 (+17)

I nuovi casi per provincia: