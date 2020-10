El Merendero, puntata cinque – te lo spiego dopo

Puntata numero cinque di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellealbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata torna l’oroscopo della mitica Gisela e la favolosa Willgella Lawson, che ci propone la sua ricetta delle “verdure sabbiose”, un contorno facile, veloce e versatile. Si può preparare in qualunque momento dell’anno variando la tipologia di verdure di stagione, su una base di patate e cipolle, che si trovano sempre. A seconda degli ortaggi scelti poi, si possono aggiungere erbe aromatiche fresche o secche a piacere. Le verdure sabbiose si abbinano perfettamente a svariati secondi piatti di carne, o pesce, alle frittate e ai formaggi.

Il consiglio strano del weekend, in questa puntata numero cinque, riguarda invece lo smart working, perché dal Giappone arriva l‘uffico portatile casalingo, che si monta in un colpo solo, come le tende da campeggio. La struttura, realizzata da un’azienda di tecnologia giapponese, è fatta dello stesso materiale e funziona con assi flessibili per liberarla e richiuderla con pochi gesti. All’interno, anche scompartimenti porta bottiglie o documenti, adatta per creare un angolo separato dove sistemare sedia e micro scrivania per chi è costretto a lavorare in smart working da casa ma non ha stanze separate. L’invenzione, chiamata Tent001, è pensata per essere montata in maniera semplice e quasi automatica ovunque, in ogni angolo della casa, in salotto come in camera, in modo da garantire privacy e concentrazione. Al suo interno c’è spazio per una sedia, una piccola scrivania e un computer. A seconda delle proprie esigenze e preferenze, si può aprire una cerniera sia di lato che sul “tetto”. Può essere utilizzata anche in spazi esterni, perché previsto un meccanismo per il fissaggio a terra che eviti gli spostamenti a causa del vento. Il prezzo attualmente è di circa 8000 yen giapponesi, che sono all’incirca 68 euro o 74 dollari. Diventa anche una comoda borsa per portarlo in giro.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.