Conversescion 26 ottobre – Susy Zappa e Simona Bennardo

Ci avviciniamo ad Halloween e quest’anno ci va di parlarne non con i bambini, ma con due belle signore che della festa di Ognissanti sono delle fedelissime: Susy Zappa e Simona Bennardo. Con le due “streghe” in prestito entriamo un po’ in questa ricorrenza che è molto più antica di quello che ci è arrivato dagli Stati Uniti. Da oggi incominciamo anche una rubrica dedicata agli animali con Paola Martini di Pet-tinati, il centro di tolettatura di via D’Annunzio zona Breccia a Como

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-26102020/