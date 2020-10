Una linea diretta che, facile prevederlo dopo la brutta sconfitta do domenica sul terreno della Giana, è diventata l’occasione per tanti tifosi per chiedere conto a Michael Gandler, Ceo del Como 1907, della gestione tecnica della squadra. Nel mirino di critica e contestazione Marco Banchini, il mister azzurro. Molti supporters chiedono un cambio tecnico in panchina.

Oggi è stato Gandler a smorzare toni e proteste nel corso della diretta a CiaoComo con Mario Molteni:“Fiducia nello staff e nei giocatori che sono seri e professionisti – ha spiegato nella trasmissione – anche se alcune situazioni vanno migliorate“. Poi il Ceo azzurro ha spostato il discorso sulle prossime sfide, evidentemente importanti anche per la conduzuione tecnica: mercoledì il recupero con la Juve Under 23, domenica la Pro Patria. Gare importanti, forse cruciali per il futuro di Banchini.

Foto 2 di 2



Ma poi Gandler ha rinviato il discorso puramente tecnico a chi è competente per questo: Danny Wise e CarloAlberto Ludi, sono loro infatti mche si interfacciano con squadra e staff quotidianamente. Ma la sensazione, come detto, è che le prossime due sfide di campionato (mercoledì e poi domenica) potrebbero essere decisive per la guida tecnica azzurra. Che i tifosi non hanno risparmiato in queste ore tra critiche e severe prese di posizioni. Nel video allegato la nostra presa diretta di stasera.