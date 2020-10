Terremoto di magnitudo 4,5 registrato questa sera attorno alle 20,35 in Svizzera. Epicentro a Glarona, è stata molto intensa da quanto si apprende e ad una profondità di appena 2 chilometri.

Paesi interessati: Germania, Italia, Lussemburgo, Liechtenstein, Svizzera, Francia e Austria- La scossa è stata sentita anche in alcune zone della Valtellina e del comasco, in particolare nella zona dell’alto lago. Al momento, da quanto si è appreso, non ci sono notizie di danni o feriti.