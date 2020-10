Anche nelle scuole superiori di Como da domani scatta la seconda fase: tutti a casa gli studenti con la didattica a distanza. Praticamente tutti gli istituti di città e territorio si sono adeguati in questo fine settimana con le nuove disposizioni della Regione per l’emergenza sanitaria. Chi deve svolgere i laboratori in presenza – è il caso di Magistri, Casnati e Setificio ad esempio – lo può fare nel pieno rispetto dei protocolli. Riorganizzazione e ingressi scaglionati per tutti gli altri istituti.

E’ stato lo stesso presidente Fontana a dare queste indicazioni:”MI assumo la responsabilità di questa decisione”, le sue parole. La didattica a distanza per le superiori proseguirà per le prossime settimane in attesa di capire come evolve la situazione epidemiologica nella LOmbardia e nel nostro territorio. Almeno due o tre settimane in questa nuova situazione, poi la Region e deciderà come comportarsi successivamente.