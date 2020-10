Linea diretta a CiaoComo questa mattina dal comune. Una inedita, ma seguitissima dai nostri lettori del web, linea diretta: alla domenica mattina in piena emergenza bis del Covid. Il sindaco Mario Landriscina ha parlato con il cuore e non solo ai comaschi. Forte paura per il lavoro che rischia di non esserci per migliaia di persone. Apprensione per l’affollamento dell’ospedale Sant’Anna in questi giorni. E poi lotta a chi non rispetta le regole. Qui tutta l’intervista con il primo cittadino dal suo ufficio di Palazzo Cernezzi, aperto solo per CiaoComo questa mattina alle 10.

