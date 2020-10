Un grande riscatto per la Riozzese Como (serie B calcio femminile). La formazione del presidente Verga cancella il ko di sette giorni fa, in casa, contro Bergamo con una grande prestazione di carattere e grinta in terra veneta. Bella e importante vittoria sul terreno della quotata Cittadella Women: 1-3 il finale

Tre reti e tre punti che fanno bene a classifica e morale

A segno Ferrario, Ponte, Maso (aut.), Rognoni