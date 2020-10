Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Nel comasco il numero più alto da sempre dell’emergenza sanitaria: quasi 400 i nuovi positivi – moltissimi a casa in isolamento – 398 per la precisione. Un dato che mette i brividi.

LA SITUAZIONE AL SANT’ANNA

Nel pomeriggio di oggi per rispondere alla necessità di aprire ulteriori posti letto per l’accoglienza di pazienti Covid positivi, la direzione di Asst Lariana ha deciso di chiudere il reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna. I tre pazienti ricoverati sono stati trasferiti due a all’ospedale di Cantù ed uno a Menaggio. A Cantù è stata trasferita anche la guardia unica svolta la notte dallo psichiatra mentre all’ospedale Sant’Anna resta garantita la presenza di uno psichiatra dalle 8 alle 20 per eventuali consulenze per il Pronto Soccorso o altri reparti. Il trasferimento ha consentito così di poter spostare il personale infermieristico nelle degenze dedicate ai pazienti Covid ed aumentarne la capienza.

A stamattina il totale dei pazienti ricoverati era di 139: 54 nella Degenza Chirurgica 3 (Sant’Anna), 35 nella Degenza Medica 3 (Sant’Anna), 9 in Medicina d’urgenza (Sant’Anna), 9 nella Week/Day Surgery (Sant’Anna), 10 in Terapia intensiva (Sant’Anna), 7 in Pronto Soccorso (Cantù), 1 in Terapia intensiva (Cantù), 14 a Mariano Comense nella Degenza di transizione.

“In questo fine settimana abbiamo riscontrato un massiccio afflusso di pazienti Covid positivi nei Pronto soccorso dei presidi di Cantù e di San Fermo e in particolare in quello del Sant’Anna – commenta Fabio Banfi, direttore generale di Asst Lariana – Anche in questa circostanza abbiamo gestito la situazione riorganizzando ulteriori aree ospedaliere per poter accogliere i pazienti. Ringrazio il dottor Pusinelli e il dottor Mariani (primario del Ps di Cantù, ndr), i loro medici, le équipes infermieristiche, gli operatori socio sanitari e tutti coloro che senza sollecitazione alcuna si sono resi immediatamente disponibili a fare fronte a questa emergenza avendo come unico fine la risposta al bisogno dei cittadini. Questa è la vera forza di Asst Lariana”.

“Rinnoviamo l’invito a presentarsi in Pronto Soccorso solo in caso di grave necessità – osserva Roberto Pusinelli, primario del Ps del Sant’Anna e direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza – Il medico di medicina generale, il pediatra, e nei giorni festivi la guardia medica, sono i primi a cui rivolgersi e nel caso saranno loro a dare indicazioni. Il Pronto Soccorso, tanto più in una situazione come questa, deve restare libero il più possibile per rispondere alle urgenze”.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 35.285, totale complessivo: 2.715.715

i nuovi casi positivi: 5.762 (di cui 169 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti

in terapia intensiva: 231 (+18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.326 (+173)

i decessi, totale complessivo: 17.235 (+25)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.589, di cui 1.217 a Milano città;

Bergamo: 182;

Brescia: 246;

Como: 398;

Cremona: 80;

Lecco: 96;

Lodi: 98;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 588;

Pavia: 254;

Sondrio: 11;

Varese: 907.