Erano oltre il tempo limite concesso per il rientro a casa dopo il coprifuoco delle 23. Un’ora dopo, infatti, a Colverde sulla Garibaldina lo schianto con l’auto: vettura fuori strada ed i due a bordo feriti, ma non in modo grave. Si tratta di ragazzi di 22 e 25 anni, finiti in ospedale per essere medicati per le contusioni dell’incidente. Nessuna conferma sul fatto che tornavano dal lavoro, circostanza ammessa per il rientro oltre le 23. Per fortuna, comunque, conseguenze lievi per l’uscita di strada.

Stessa cosa anche per i protagonisti dello schianto di staane alle 6,30 in via Monte rosa a Valmorea. Auto contro un palo – dalle prime notizie – con i due a bordo (di 58 e 60 anni) feriti senza gravi conseguenze. La curiosità è che si tratta dello stesso punto dove ieri pomeriggio (vedi foto sopra) si è verificato un altro incidente tra due auto, poi entrambe finite nel dirupo dopo l’impatto.