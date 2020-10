Paolo Rossi, il nuovo spettacolo arriva a Lugano

Il 27 e 28 ottobre al LAC di Lugano va in scena il nuovo spettacolo di Paolo Rossi, “Pane o libertà”, che racconta l’incontro fortunato con grandi maestri del passato come Jannacci, Gaber, De André, Fo, rievocando, attraverso le loro idee e i suoi sogni, storie che aiutano a resistere, a scegliere, a sperare.

“Pane o Libertà” è nato nel periodo di lockdown e unisce sapientemente stand up applicata al teatro shakespeariano, commedia dell’arte e commedia greca, ma anche la musica. Rossi, accompagnato in scena dalla band degli Anciens Prodiges composta da Emanuele Dell’Aquila, Stefano Bembi e Alex Orciari, è autore di un teatro capace di incantare il pubblico e di stare in ascolto, di vivere e adattarsi alle sue reazioni, sera dopo sera, giorno dopo giorno. Un teatro di emergenza che si riappropria del ruolo di contastorie per dare conforto agli spettatori «Vorrei fare qualcosa che dia al mio essere comico, una via di fuga verso il teatro sociale, nella poesia del buffo e della magia. In questi tempi di emergenza che non permettono di immaginare il futuro che ci spetta, userò i teatri per promuovere me e i miei musici/ commedianti come contastorie disponibili ad accompagnare matrimoni, battesimi, funerali, marce e sommosse, riunioni di condominio ad alta tensione, serenate di insulti o d’amore….e con il loro l’aiuto reciterò non al pubblico ma col pubblico, perché qui s’improvvisa, mica si replica! E la quarta parete l’abbattiamo e la tiriamo giù, almeno lei – da adesso in poi – riposi in pace» sono le parole con cui Rossi presentò lo spettacolo, il primo a tornare nei teatri dopo la lunga chiusura.