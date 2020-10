Gli incidenti di oggi, paura a Tavernola e Valmorea nel pomeriggio. Il più serio schianto (foto sopra) è quello avvenuto alle 18 in via Monterosa: urto tra due auto, poi finite in un burrone a lato strada. I due conducenti feriti: un ragazzo di 22 anni ed una donna di 45. Condizioni da accertare anche se non sarebbero in pericolo di vita. All’inizio si era temuto il peggio per il violento impatto tra i mezzi.

In via Asiago, nel pomeriggio, un’auto contro un palo (foto sopr) in zona rondò per cause da accertare. Violento urto e ferite al conducente, poi accompagnato in ospedale. In entrambi i casi intervento dei pompieri