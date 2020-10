I dati odierni per l’emergenza sanitaria. Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1%. 108 nel comasco, meno di ieri, ma comunque alti. Dati che mettono in evidenza la situazione seria di queste ore. Nel frattempo aumentati ni ricoveri in ospedale al Sant’Anna e pure le persone che si trovano in terapia intensiva. Resta delicata la situazione.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 32.749, totale complessivo: 2.680.430

i nuovi casi positivi: 4.956 (di cui 279 ‘debolmente positivi’ e 26 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 88.706 (+170), di cui 2.721 dimessi e 85.985 guariti

in terapia intensiva: 213 (+29)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.153 (+140)

i decessi, totale complessivo: 17.210 (+51)

I nuovi casi per provincia: