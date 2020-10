Sono 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2%. Questo è il dato regionale, altisismo, di oggi. Il più alto da sempre da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. 206 i positivi a Como e provincia, una cifra meno alta rispetto a ieri. Ma comunque significativa. E la situazione diventa critica anche negli ospedali del territorio. Dal Sant’Anna al Valduce, da Erba a Gravedona. Aumento dei degenti e qualche ricovero in terapia intensiva. In Lombardia oggi 7 decessi, meno dei giorni scorsi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 36.963, totale complessivo: 2.647.681

i nuovi casi positivi: 4.916 (di cui 305 ‘debolmente positivi’ e 31 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 88.536 (+477), di cui 2.627 dimessi e 85.909 guariti

in terapia intensiva: 184 (+28)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.013 (+318)

i decessi, totale complessivo: 17.159 (+7)



I nuovi casi per provincia: