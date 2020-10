Arriva una insidiosa Pergolettese. Lo sa bene mister Marco Banchini che, alla vigilia del match odierno (ore 17,30, aggiornamenti in diretta radio e Facebook a CiaoComo), ha messo in guardia i suoi ragazzi sulla pericolosità di questo turno di metà settimana. Morale alto dopo il bel successo di lunedì sera a Lucca (2-3) e voglia di riscatto davanti ai (massimo 400) tifosi presenti oggi allo stadio dopo il ko dell’altra settimana con il Lecco. Anche il tecnico azzurro, alla vigilia, parla di “gara fondamentale per noi. Dobbiamo fare bene“. Qui la presentazione da Comotv.

https://comotv.com/watch?v=vd03289715&fbclid=IwAR0L4r0KR-kKax5-66qOlN30D0eYrhu7n3NKFo41jcJOtiI7AYgDorGYgr4

Indisponibili De Nuzzo, Bertoncini e Magrini. Di seguito i convocati per il match di oggi

Davide Facchin Dario Toninelli Matteo Solini Edoardo Bovolon Alessio Iovine Giovanni Terrani Enrico Celeghin Alessandro Gabrielloni Massimiliano Gatto Manuel Cicconi Pierre Bolchini Luca Crescenzi Alessandro Bellemo Lorenzo Rosseti Ismail H’Maidat Lewis Walker Amrit Bansal-McNulty Tommaso Arrigoni Matty Foulds Derek Agiakwa Franco Ferrari Azzedine Dkidak

Il tecnico del Como ha curato molto alcuni aspetti positivi evidenziato dal gruppo a Lucca: non esclusa una rotazione del gruppo visto che per gli azzurri è iniziato un ciclo di impegni ravvicinati e molto intensi. Oggi la Pergolettese, domenica la gara di Gorzonzola con la Giana, poi settimana prossima altre due gare.