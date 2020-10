Mai così tanti. I dati peggiori per l’emergenza sanitaria da inizio pandemia in Lombardia e da noi: sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5. Nel comasco 328 contagi (persone in isolamento, certo, ma non necessariamente in condizioni critiche). E di questin tanti i ragazzi giovani colpiti. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato oggi quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l’ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti. Incremento di ricoveri anche negli ospedali delk territorio in queste ore. Situazione critica e cher non mostra segnali di miglioramento da diversi giorni. Inizia a farsi sentire la pressione sulle strutture ospedaliere anche se ancora non siamo a livello della scorsa primavera.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 35.715, totale complessivo: 2.610.718

i nuovi casi positivi: 4.125 (di cui 202 ‘debolmente positivi’ e 29 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti

in terapia intensiva: 156 (+22)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.695 (+174)

i decessi, totale complessivo: 17.152 (+29)



I nuovi casi per provincia: