Lugano, un sabato in compagnia di Selton e Auroro Borealo

Lugano Eventi li ha messi insieme, nella stessa sera, in due location diverse, per regalare al pubblico qualche ora di gioiosa spensieratezza, quella che solo la musica sa dare. Così, sabato 24 ottobre, due apprezzatissimi esponenti di quell’indie italiano che tanto si sta facendo strada negli ultimi anni, si esibiranno live in due concerti entrambi imperdibili, che renderanno la scelta davvero difficile.

Alle ore 20, lo Studio 2 di RSI di Lugano – Besso ospiterà la carica e l’energia dei Selton, band brasiliana di nascita ma milanese di adozione, oggi composta da Ramiro Levy (voce, chitarra, ukulele), Daniel Plentz (percussioni, batteria, chitarra, cori) ed Eduardo Stein Dechtiar (basso, cori). Una carriera musicale é iniziata al Parc Güell di Barcellona, dove suonavano il repertorio dei Beatles seduti su una panchina, e che, dopo aver calcato i palchi di tutta Italia, riscuotendo ovunque un grande successo (vale la pena ricordare l’accoglienza calorosa del pubblico comasco, che li ha visti esibirsi nel 2016 e nel 2018 sul palco del Wow Festival) grazie al loro eclettismo, il loro stile solare e coinvolgente e i loro testi fantasiosi che mischiano italiano, inglese e portoghese, da diversi anni hanno messo le loro radici nel panorama musicale milanese e stanno lavorando al loro sesto disco, che uscirà nei prossimi mesi. L’evento é ad ingresso gratuito e aperto al pubblico solo su iscrizione, oppure può essere seguito alla radio o in video streaming.

Alle ore 21.30, per la rassegna Raclette, allo Studio Foce di Lugano si terrà Borealissimo – Il Cabaret di Auroro Borealo, il nuovo spettacolo di Auroro Borealo e Greg Dallavoce. Un mix imprevedibile di canzoni live, stand up comedy, karaoke, improvvisazioni e tante altre soprese. In pieno stile Auroro Borealo, ogni show sarà completamente diverso! Attivo come musicista e frontman in diversi gruppi musicali agli inizi degli anni 2000, Francesco Roggero ha intrapreso la carriera di solista pubblicando con lo pseudonimo di Auroro Borealo. Dopo l’album di debutto Singoloni e il disco Sappi che ti ho sempre voluto bene, l’artista ha partecipato al MI AMI Festival e al Albori Festival, intraprendendo una tournée a livello nazionale. Nel 2019 è uscito il suo terzo album intitolato Adoro Borealo e nel gennaio di quest’anno ha pubblica il suo quarto disco, “Implacabile”. Apertura porte ore 21, ingresso a CHF 15.- e a CHF 12.- per i possessori di Lugano Card e Lugano Card City, carta studenti IO STUDIO, Ticino Ticket. Richiesto l’uso della mascherina all’interno dello studio Foce. Prevendita qui: biglietteria.ch.