Non sarà un venerdì’ mattina facile per gli automobilisti comaschi. E va detti ai più distratti: domani attesa la carovana del Giro d’Italia sulle nostre strade, con la nuova maglia rosa, l’olandese Kelderman, e tutto il gruppo dei protagonisti di questa corsa rosa. Da Morbegno ad Asti passando per il lago fino a Villa Olmo, nessun ingresso in città ma i ciclisti si dirigeranno verso la zona di Monte Olimpino e via per San Fermo. Il passaggio atteso attorno alle 12. Come da disposizioni delle autorità e di Rcs, le strade interessate (tra cui Regina e Statale dei Giovi) saranno chiuse con ampio anticipo. Dalle 10,30 il rischio di non potersi spostare lungo la Regina è concreto. Il video di oggi ed i consigli della polizia locale agli automobilisti.

