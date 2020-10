“Disconnessi on the road” fa tappa sul Ceresio. In onda su Italia1 con Giulia Salemi e Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto

Partendo da Milano Giulia Salemi, Paola di Benedetto e Paolo Ciavarro, i conduttori della trasmissione, mostrano al grande pubblico un paradiso dietro l’angolo: il Ceresio.

Prima tappa la visita delle Grotte naturali turistiche di Rescia con la cascata di Santa Giulia, alta circa 70 metri per poi scoprire una delle tante spiaggette selvagge del versante sud orientale di Claino con Osteno da cui ammirare il tramonto che si riflette dalle vallate mozzafiato circostanti.

La puntata andrà in onda venerdì 23 ottobre alle 23.30 su Italia1. “È un’opportunità che dà una nuova spinta e vitalità al nostro lago, destinazione turistica che, proprio nella passata

stagione estiva, è stata tra le più gettonate. Un territorio incontaminato immerso nel verde e in un contesto unico. – commenta Giovanni Bernasconi, Vice Presidente dell’Autorità di Bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla – Con “Disconnessi on the road” andiamo a toccare un nuovo pubblico quello dei Millennials, un target sul quale puntiamo sempre perché animano il territorio. L’offerta turistica e il divertimento non mancano, dobbiamo concentrare le forze anche su questo pubblico”.

Le Grotte di Rescia. Le sette grotte, unite in un unico complesso agli inizi del ‘900, si snodano lungo un percorso turistico di 500 metri, alle pendici dei monti. Queste caverne, già dal ‘700, sono meta di turisti provenienti da tutta Europa, rappresentano una rarità a livello nazionale e ciò in relazione alla loro origine: si tratta, infatti, di cavità originate all’interno di colate di travertino, conosciuto impropriamente come “tufo”. L’azione dell’acqua, perdurata nel corso degli anni, ha scavato una serie di vuoti nel travertino depositandovi spettacolari concrezioni.

“Le Grotte rappresentano un itinerario turistico apprezzato da un pubblico sia italiano che straniero in quanto offrono un contesto naturale unico, introvabile in tutta la provincia di Como. – spiega Melania Pizzagalli, proprietaria del complesso naturale – Ho apprezzato molto che il Lago Ceresio/Lago di Lugano sia andato in scena perché è un territorio che merita grande attenzione per l’offerta turistica che offre”.

Il programma di Italia 1 anticipa un nuovo progetto che l’Autorità di bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla presenterà la prossima settimana alla Fiera I Viaggiatori in programma al polo fieristico di Lugano dal 28 ottobre al 1° novembre.