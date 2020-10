Primo tempo senza troppe emozioni con le due squadre che si annullano a vicenda, ritmi blandi per lunghi tratti solo nel finale il Como ci prova e si rende pericoloso con Gatto e Rosseti. Serve velocità.

45′ Cicconi al tiro, pronta la risposta in presa di Ghidotti

42′ OCCASIONE COMO: cross in area dalla sinistra ci va di testa Rosseti, si salva in angolo la difesa gialloblu

41′ lampo di Gatto che, dal vertice sinistro, lascia partire una sassata che sfiora il palo alla destra di Ghidotti….è questa la prima emozione

36′ azione personale di Bansal che salta un paio di avversari ma, una volta entrato in area avversaria, si allunga troppo la palla

33′ pericolo in area lariana, messo giù Candela reclamano il rigore i gialloblu, l’arbitro lascia proseguire

32′ prova a mettere in area Celeghin un traversone…..irraggiungibile per Rosseti

30′ non decolla la gara, ritmi blandi con le due squadre che continuano a studiarsi ma senza arrivare a colpire

20′ nessuna azione pericolosa da parte degli azzurri che non riescono ad andare in profondità, ospiti che giocano a viso aperto cercando di affacciarsi dalle parti di Facchin con palle lunghe

16′ una palla in mezzo all’area dei gialloblu non viene raccolta da nessun lariano e l’azione sfuma

11′ infortunio a Gatto costretto a ricorrere alle cure mediche ma rientrerà a breve…..la partita è ancora in fase di studio

6′ ci prova Cicconi dal limite, nessun problema per Ghidotti

1′ bella palla in profondità per Rosseti che entra in area ma perde l’attimo per andare al tiro

Ecco la formazione: Facchin, Solini, Iovine, Celeghin, Gatto, Cicconi, Crescenzi, Rosseti, Bansal, Arrigoni, Dkidak

In campo alle 20,30. Gara rinviata dal pomeriggio per la positività di un calciatore della formazione avversaria. Azzurri reduci dal successo di Carrara.