Corsa contro il tempo dei ristoranti. Chiusura anticipata e frettolosas nei locali del centro e dell’hinterland. Alle 23 Como chiude – come del resto l’intera Lombardia – per il coprifuoco deciso dalla giunta regionale nei giorni scorsi. E queste sono le nostre prime immagini della città vuota e sotto la pioggia. Prima in piazza Volta e piazza Cavour, il clou della movida comasca ma in particolare nel fine settimana. E poi immagini anche da via Milano, vuota e con il solo rumore dei passi del nostro inviato. Tutti a casa. Il coprifuoco è in vigore fino al 13 novembre, tutte le sere dalle 23 alle 5 del mattino.

Foto 3 di 3