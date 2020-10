Anteprima Fiera del Libro: “Domani ci saremo, i librai e i piccoli editori tengono duro”. Alessio Rimoldi coordinatore della fiera

Non tutto è perduto si dice in queti casi. Le nuove misure introdotte per il contenimento del virus Covid ostacolano lo svolgimento della Fiera del Libro di Como così come la conosciamo da 68 anni a questa parte e che già aveva ripiegato su data e location differenti proprio per essere svolta in sicurezza. Comunque a Villa Olmo da domani, 23 ottobre, a domenica 1 novembre ci sarà la 68° edizione della manifestazione libraria che vede uniti i librai di Como e l’associazione piccoli editori del lago di Como, seppur in una modalità ristretta.

Un solo bookshop invece degli stand di ogni libreria e ingressi contingentati ancora di più. Sarà, invece, conservato tutto il programma di incontri e presentazioni che, anzi, potranno essere svolti anche in spazi più ampi lasciati liberi dagli stand.

Il presidente dell’associazione Manifetazioni Librarie che organizza la Fiera del Libro di Como Alessio Rimoldi

Qui la brouchere con tutto il programma